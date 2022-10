Ein Video eines Kayak-Fischers geht im Netz durch die Decke. Die bereits über vier Millionen Mal aufgerufenen Aufnahmen zeigen, wie ein Thunfisch, der gerade angebissen hatte, kurz vor dem Kayak des Fischers von Haien attackiert und teilweise zerfleischt wird.

Beim Fischen in Hawaii wurde es kurzzeitig für einen Fischer ziemlich brenzlig. Nachdem er einen etwa 20 Kilogramm schweren Thunfisch an seiner Rute und ihn schon fast in sicheren Händen auf seinem Kayak hatte, kamen Haie hinzu, welche ihm seine Beute teilweise wegaßen. Erstaunlich ruhig und gelassen kommentiert der Angler die Geschehnisse und steckt sogar seine Hand ins Wasser, um GoPro-Aufnahmen von den Haien Unterwasser zu bekommen.

Er scherzte sogar darauf los und meinte: "Jetzt wäre wohl kein guter Zeitpunkt, um ins Wasser zu fliegen!". Bilder des Thunfisches zeigen, wie gefährlich die Meeresbewohner wirklich sein können. Auf beiden Seiten des Fisches fehlt ein riesiger Teil, sehr zum Ärgernis des Fischers, welcher bereits seit sechs Stunden auf einen Fang wartete.

© TikTok / commodore_connor

Fischer kommt wieder zurück

Unglaublich aber wahr, der gelassene Angler kam einige Tage später wieder zurück zur selben Stelle und wollte es wissen. Und auch diesmal zerfetzten ihm umliegende Haie seine Thunfisch-Beute, diesmal fehlte sogar der ganze Unterteil des Fanges.