Fürze wegen Milchzucker-Allergie: Lehrer gefeuert

Nachdem Taylor öffentlich zugegeben hatte, 'dicke, milchige Fürze' in der Schule zu lassen, zog sein Arbeitgeber die Reißleine und entließ ihn

Unter dem Pseudonym "Fat Stephen" schilderte Stephen Taylor seine peinliche Situation in der Schule, in der er aufgrund seiner Laktoseintoleranz ungewollt Flatulenzen im Klassenraum abließ. Doch seine Enthüllungen hatten ungeahnte Konsequenzen.

Kurioser Fall

Nachdem Taylor öffentlich zugegeben hatte, "dicke, milchige Fürze" in der Schule zu lassen, zog sein Arbeitgeber die Reißleine und entließ ihn, wie der "Daily Star" berichtet.

Der ehemalige Lehrer beschreibt seine laktosebedingten Flatulenzen gerne als "crop dusting", was auf Deutsch so viel wie "Schädlingsbekämpfung" bedeutet. In einem emotionalen Beitrag wandte sich Taylor an seine ehemaligen Schüler und entschuldigte sich für die unglückliche Situation: "Ich vermisse euch sehr!"

Er betonte jedoch, dass er niemals absichtlich seine Schüler angepupst habe: "Sollte ich jemanden angefurzt haben, dann lag das wohl eher an meinem übermäßigen Kaffeekonsum und zu wenigen Toilettenpausen."

Während Taylor seine Schüler ermutigt, sich von den "einzigartigen" Umständen nicht entmutigen zu lassen, hat er selbst neue Pläne: "Ich möchte Comedian werden und nach vorne schauen."