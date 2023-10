Klimakleber will nicht mit Jet fliegen: Gefeuert

Der Sozialpsychologe Dr. Gianluca Grimalda und sein Arbeitgeber, das "Kiel Institut für Weltwirtschaft" (IfW), befinden sich in einem Disput. Grimalda behauptet, dass das IfW ihn wegen seiner Weigerung, nach Papua-Neuguinea zu fliegen, entlassen hat. Statt eines Fluges plante er eine umweltfreundliche Rückreise über Frachtschiff, Fähre, Bus und Zug - eine 39.000-Kilometer-Odyssee im Vergleich zu den Flugstunden. Sein Vorhaben brachte ihm den Jobverlust ein, da das IfW auf Flugreisen bestand.

Der Forscher, der sich selbst als "Langsamreisender" und Umweltschützer bezeichnet, hatte in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt, als er an einem Protest im Porsche-Pavillon in Wolfsburg teilnahm.

Grimalda beschuldigt das IfW der "psychologischen Erpressung" und wirft ihm vor, ein "regelkultistischer Arbeitgeber" zu sein, der trotz breiter Unterstützung in den Medien und sozialen Netzwerken nicht von seiner Position abwich.

My #SlowTravel from Germany???????? to PNG???????? for fieldwork research has started.I plan to travel 39,000km on land and sea rather than✈️ to reduce my carbon footprint. My trip will reduce CO2 by 6,7tons compared to✈️-albeit still emitting 2,7tons. Here you can follow daily updates. 1/???? pic.twitter.com/3akG7FxTs6