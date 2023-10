Bill Kaulitz datete selben Mann wie Freundin

Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als Bill seiner Freundin von seinem neuen Flirt erzählt.

Bill Kaulitz (33) enthüllt in ihrem neuesten Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ ein pikantes Detail aus seinem Liebesleben, das die Zuhörer staunen lässt. Der Musiker und sein Zwillingsbruder Tom (33) plaudern gerne über ihre romantischen Abenteuer, doch dieses Mal sorgt Bills Geschichte für Aufsehen.

Dating-Panne

Während Tom mit seiner Ehefrau Heidi Klum (50) auf Wolke sieben schwebt, hat Bill eine bewegtere Beziehungsgeschichte vorzuweisen. Neulich sorgte er für Schlagzeilen, als er sich auf dem Oktoberfest mit dem Model Marc Eggers (36) vergnügte. Doch in der aktuellen Podcast-Episode offenbart Bill eine besonders kuriose Dating-Erfahrung.



Bill gesteht, dass er unwissentlich denselben Mann wie eine gute Freundin datete. Die brisante Enthüllung lautet: "Das war auch eine abgefahrene Geschichte. Wir haben zur gleichen Zeit den gleichen Typen gedatet." Die beiden wurden sogar zeitgleich mit identischen SMS-Nachrichten des Mannes überrascht, ohne voneinander zu wissen.



Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als Bill seiner Freundin von seinem neuen Flirt erzählt. Es stellt sich heraus, dass sie beide denselben Mann mit dem gleichen Namen daten. Doch das Missgeschick hört hier nicht auf. Als Bill seiner Freundin eine SMS seines Flirts zeigt, bemerken sie entsetzt, dass sie beide die gleiche Nachricht erhalten haben.



"In dem Moment, in der Bar, haben wir herausgefunden, dass wir gerade den gleichen Typen daten. Abgefahren", erzählt Bill lachend. Diese skurrile Dating-Panne wird sicherlich für Gesprächsstoff sorgen.