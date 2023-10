× Madonna auf ''Playback''-Tour: Comeback-Konzerte ohne Band

Am Samstag startet Madonna in London ihre Jubiläums-Tournee ''Celebration'': Nach dem Spitals-Drama wird dabei viel getrickst: Mit Playback-Aufnahmen und gekürzten Songs!

„Es werden an verschiedenen Stellen der Show Live Musiker auftreten. Aber uns wurde klar, dass die Originalaufnahmen unsere Stars sind. Das kann nicht repliziert und nicht neu erstellt werden, also haben wir beschlossen, uns einfach darauf einzulassen.“ Musik-Direktor Stuart Price verrät in der BBC den ungewöhnlichen Zugang zum Madonna-Comeback: Die Pop-Queen wird bei ihrer Jubiläums-Tour „Celebration“ das Großteil als Halb-Playback liefern! Zum ersten Mal ist keine volle Band dabei!

Drama. Am Samstag steht in der Londoner O2 Arena die Premiere am Plan. Ein verspätetes Comeback nach dem Spital-Drama. Ende Juni kämpfte Madonna ja wegen einer Bakteriellen Infektion tagelang auf der Intensivstation ums Überleben musste deshalb auch die ab 15. Juli geplanten US-Konzert auf 2024 verschieben.

Konzert wie Theater-Stück - mit gekürzten Songs.

Die neue „Playback Show“, zu der Madonna bislang auf Instagram nur eine unscharfes Proben-Foto lieferte, ist laut Price, wie ein „Dokumentarfilm über ihre umfangreiche Karriere“ angelegt. Zu über 40 Songs soll Madonna einem Theaterstück gleich durch ihre Rekord-Karriere tanzen und dabei auch einem biografischen Ablauf liefern. Nur 25 Songs davon sollen in der vollen Länge erklingen, der Rest wird auf die Essenz zusammengekürzt.