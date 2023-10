× Madonna: Konzert-Comeback nach Spitals-Drama

Im Juni kämpfte Madonna ums Überleben, Jetzt kehrt sie auf die Bühne zurück. Am Samstag startet in London die ''Celebration''-Tour. Dabei will sie mit 40 Songs ihre Rekord-Karriere wie ein Theater-Stück inszenieren.

Ende Juni zitterte die Welt um Madonna. Die Pop-Queen wurde bewusstlos in ihrem New Yorker Apartment gefunden. Bakterielle Infektion. Mehrere Tage lang lag sie auf der Intensivstation. Intubiert und künstlich beatmet. Die ab 15. Juli geplante US-Tournee musste deshalb gestoppt werden. Jetzt legt sie wieder los. Am Samstag geht in der Londoner O2 Arena die Premiere der Jubiläums-Tournee „Celebration“ über die Bühne.

© Live Nation ×

Madonna inszeniert neue Show wie ein Theaterstück

Die Show ist, wie Bühnen-Choreograf Stuart Price in der BBC verrät, wie ein „Dokumentarfilm über ihre umfangreiche Karriere“ angelegt. Zu über 40 Songs soll Madonna einem Theaterstück gleich durch ihre Rekord-Karriere tanzen und dabei auch einen biografischen Ablauf liefern. „Vom Leben als junge Frau in New York über den Weg zum globalen Superstar bis hin zur Mutterschaft, dem spirituellen Erwachen und all den Höhen und Tiefen. Die Handlung ist einfach wirklich, wirklich fesselnd“, so Price



Premiere. Dabei will Madonna, die dafür seit Tagen in Manchester probt und dafür gleich das komplette Stock Exchange Hotel gebucht hat, nicht nur ihre unzähligen Welthits wie “Like A Prayer“, „Holiday“ oder „Frozen“ anstimmen, sondern auch mit drei bislang nie live gespielten Songs überraschen.

© zeidler ×

"Madonna sieht unglaublich aus, klingt unglaublich und liefert eine unglaubliche Performance"

„Die Songs erzählen eine Story: Dabei muss die Musik kein Welthit sein. Es kann eine Garderobe sein, es kann ein Video oder eine Aussage sein“, erklärt Price. Die Angst der Fans, dass Madonna nach dem Spitals-Drama vielleicht etwas kürzertreten wird, lässt er nicht gelten: „Die Person, die die Bühne betreten wird, sieht unglaublich aus, klingt unglaublich und liefert eine unglaubliche Performance.“