Madonna: Jubiläums-Tour ohne Österreich-Konzert

Madonna feiert ihr 40-jähriges Bühnen-Jubiläum mit einer Comeback-Tournee. Wien steht dabei leider nicht am Plan.

Musik. 2088 Donauinsel und 2012 Happel Stadion. Erst zwei Mal spielte Pop-Queen Madonna (64) in Österreich auf. Ein drittes Konzert wird es wohl nicht mehr geben, denn bei der soeben angekündigten Comeback-Tournee „Celebration“ fehlt Wien am Tourplan.

Jubiläum. Zur Feier ihres 40 jährigen Jubiläums stehen ab 15. Juli (Vancouver) 25 Nordamerika und 12 Europa-Konzerte am Plan. Auch in Köln (15. 11.), Mailand (21.11.) und Berlin (28. 11.) Am Programm steht die „größten Produktion aller Zeiten“ und alle Hits. Vom 1983er Kracher Holiday über Like A Prayer bis zum aktuellen Dancefloor-Remix I Don‘t Search I Find.