Ex-NFL-Star soll eigene Mutter ermordet haben

Anfang September wurden sowohl Sergio Brown als auch seine Mutter Myrtle (73) von ihrer Familie als vermisst gemeldet.

Die Geschichte von Ex-NFL-Spieler Sergio Brown (35) nimmt eine düstere Wendung. Vor Kurzem war er wie vom Erdboden verschluckt, jetzt ist er in Polizeigewahrsam. Der Grund: Er soll seine eigene Mutter ermordet haben.



Anfang September wurden sowohl Sergio Brown als auch seine Mutter Myrtle (73) von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Dann der grausame Fund: Am 16. September entdeckten Ermittler die Leiche von Myrtle Brown in einem Bach hinter ihrem Haus in Illinois.

2:3 - Team verpasst EM-Ticket im Thriller

Will entführt worden sein

Die Polizei war sich sicher, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen war, doch Sergio Brown blieb unauffindbar. Dann überraschte er die Öffentlichkeit mit einem verstörenden Video, in dem er behauptete, zweimal von Polizei und FBI entführt worden zu sein und dass der Tod seiner Mutter inszeniert worden sei.



Doch dann verschwand er erneut und wurde schließlich in San Diego festgenommen, als er aus Mexiko in die USA zurückkehrte. Jetzt erwartet ihn die Auslieferung nach Illinois, wo er sich wegen des mutmaßlichen Mordes an seiner Mutter verantworten muss.



Mexikanische Behörden wussten bereits seit dem 19. September von seinem Aufenthaltsort und schoben ihn in die USA ab, nachdem ein Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen wurde.



Am 13. November wird die erste Anhörung des 35-Jährigen stattfinden, doch das Motiv für diese schockierende Tat bleibt bisher ein Rätsel.



Einen Tag nach dem Tod seiner Mutter veröffentlichte Sergio Browns Bruder Nick ein Statement auf Instagram, in dem er seine Liebe zu seinem Bruder betonte und ihn aufforderte, nach Hause zu kommen. Trotzdem klang dies nach einem erbitterten Familienstreit.



Sergio Brown spielte von 2010 bis 2016 in der NFL, doch seine Karriere verlief wechselhaft. Nach seiner Verpflichtung durch die New England Patriots im Jahr 2010 wechselte er mehrmals das Team und beendete seine Karriere bei den Buffalo Bills nach einem kurzen Intermezzo.