2:3 - Team verpasst EM-Ticket im Thriller

Vor der ausverkauften Kulisse im Happel-Stadion zündete das Team im Thriller gegen Belgien den Euro-Turbo an. Laimer und Sabitzer brachten Österreich nach 0:3-Rückstand zurück ins Spiel. Die irre Aufholjagd wurde nicht belohnt. Das 2:3 war die erste EM-Quali-Pleite für Rangnick.

Während bei den "Roten Teufel" mit Leipzigs Openda und Romas Lukaku gleich zwei nominelle Stürmer in der Startelf standen, überraschte Teamchef Ralf Rangnick mit Debütant Manprit Sarkaria in der Solo-Spitze. Dieser wollte es zu Beginn auch direkt wissen. Mit einem super Pass wurde der Sturm-Grazer an der Torlinie freigespielt, wo er auf den heranlaufenden Schlager zurücklegte. Der zog ab und holte einen Corner heraus, der in der Folge aber ebenso wenig zur Führung führte.

Belgien schockt mit erstem Torschuss

Nach einer weiteren Ecke von Wimmer köpfte Alba-Ersatzmann Danso den Ball deutlich über das Tor. Dann der Gegenangriff. Lukebakio setzte sich am rechten Flügel gegen Lienhart durch und kommt in Folge aus kurzer Distanz zum Abschluss. Sein erstes Länderspieltor ist somit perfekt und Belgien führt aus dem Nichts mit -1:0 (12.).

Der Schock saß tief. Dennoch schalteten unsere Burschen schnell wieder in den Vorwärtsgang zurück. Nach einer Umschalt-Aktion prüfte Wimmer den belgischen Schlussmann im Eins-gegen-eins, doch Sens hielt die Null fest. Auch Srakaria versuchte es nach einem Pass von Baumgartner aus der Distanz. Aber wieder stand Sens goldrichtig.

Kurz vor Pausenpfiff dann die beste Annäherung zum Ausgleich. Nach einer Kombination tauchte Baumgartner vor dem Belgien-Tor auf, erwischte die Kugel aber nur leicht und Sels wehrte ab. Sowohl der Nachschuss von Wimmer als auch der Distanzschuss von Schlager fanden den Weg dann aber ebenfalls nicht in die Maschen. Es blieb beim 1:0 und der Pausenpfiff ertönte.

Torjäger Lukaku schießt »Rote Teufel« zur EURO

Wie eine Dampfwalze legten die Gäste in Durchgang zwei los. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff setzte 1:0-Torschütze Lukebakio einen drauf. Ein kurz abgespielter Freistoß landete beim flinken Stürmer, der mit einem abgefälschten Schuss das 2:0 (55.) besorgte. Als als wäre das nicht schon genug hielt es nur drei Minuten später 2.000 belgische Fans nicht mehr auf den Rängen. Nach toller Vorarbeit von Doku netzte Lukaku zum 3:0 ein (58.). Da mussten auch die verletzten Top-Stars Arnautovic und Alaba auf der VIP-Tribüne kurz schlucken.

Laimer & Sabitzer sorgen für »Turbo-Finish«

Die Rangnick-Elf wollte sich trotz des aussichtslosen Rückstands aber noch nicht geschlagen geben und suchte noch einmal den Weg zum gegnerischen Tor. Und das zahlte sich aus. ÖFB-Kapitän Laimer rüttelte in der berühmtberechtigen "Rapid Viertelstunde" die 46.500 rot-weiß-roten Fans wach. Der Bayern-Legionär erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, zog auf das Tor und hielt drauf. Österreich verkürzt auf 1:3 (73.)

Kurz darauf flog Onana nach einem Foulspiel an Xaver Schlager in der 78. Spielminute mit gelb-rot vom Platz. Belgien somit nur mehr zu Zehnt. Der Startschuss zum Thriller-Finish und der Weckruf für unser Team. Österreich ist wieder im Spiel und Rangnick schickte Sabitzer aufs Feld- ein Goldgriff! Denn nur eine Minute später herrscht VAR-Alarm. Schiedsrichter Gil Manzano nach Handspiel von Faes auf Elfmeter. Sabitzer übernahm die Verantwortung und schob eiskalt ins rechte Eck ein - 2:3 (84.).

Die Burschen nahmen sich in den letzten Minuten ein Herz. Mit dem 12. Mann im Rücken und in Überzahl drückte das Nationalteam weiter aufs Unentschieden. Die Aufholjagd wurde am Ende aber nicht belohnt. Es blieb beim 2:3. Belgien läst damit das Ticket für die EM in Deutschland. Nun müssen am Montag in Aserbaidschan (18 Uhr/ live ORF1) Punkte her, um es der Tedesco-Elf gleich zu tun.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Österreich - Belgien - Endstand: 2:3 (0:1)

Wien, Ernst Happel Stadion, 47.000 Zuschauer (ausverkauft)

Schiedsrichter: Gil Manzano (ESP)

Tore: 0:1 Lukebakio (12.), 0:2 Lukebakio (55.), 0:3 Lukaku (58.), 1:3 Laimer (73.), 2:3 Sabitzer (84./Elfer)

Österreich: A. Schlager - Seiwald, Danso (66. Baidoo), Lienhart, Wöber (71. Prass) - Laimer, Grillitsch, X. Schlager, Wimmer (79. Sabitzer) - Baumgartner (66. Cham) - Sarkaria (66. Kalajdzic)

Belgien: Sels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Lukebakio (71. Bakayoko/88. Vermeeren), Mangala (64. Tielemans), Onana, Doku (88. Keita) - Openda (46. Carrasco), Lukaku

Gelb-Rot: Onana (78./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Grillitsch, Seiwald, Wimmer, Laimer bzw. Mangala, Castagne, Lukaku