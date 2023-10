Belgien oder doch Schweden: Wem drücken wir die Daumen?

Bei einem Sieg über Aserbaidschan haben wir das EM-Ticket fix in der Tasche! Dann hieße es Daumen drücken für Schweden! Bei einer Pleite hingegen wäre uns ein Sieg von Belgien gegen Schweden (bzw. ein Remis) recht - denn rechnerisch haben die Schweden noch eine Mini-Chance!

Belgien will beim Heimspiel gegen Schweden (Montag, 20.45 Uhr/DAZN live) die große Party steigen lassen. Wir wissen erst nach dem Aserbaidschan-Spiel, wem wir Daumen drücken müssen. Im Idealfall haben wir um 20.45 ebenfalls das EM-Ticket in der Tasche (mit Sieg in Baku) und können sogar noch auf den 1. Gruppenplatz spitzen – dann würden wir auf einen Schweden-Sieg hoffen.

Schweden-Schützenhilfe für Platz 1

Das erste Duell ging mit 3:0 klar an Belgien. Romelu Lukaku erzielte dabei alle Tore – und zeigte sich zuletzt gegen Österreich auch gut in Schuss. Noch sind die Belgier rechnerisch nicht Gruppensieger. „Wir wollen Erster werden, also werden wir keine Geschenke verteilen. Ich werde auch nicht plötzlich alles ändern“, erklärte Teamchef Tedesco. Er werde möglicherweise zwei, drei frische Spieler bringen und Kleinigkeiten ausprobieren.

Platz 1 ist eine Ehrensache

Verteidiger Jan Vertonghen: „Erster zu werden ist wichtig, um den stärkeren Nationen (bei der Auslosung am 2. Dezember, d. Red.) aus dem Weg zu gehen, aber natürlich auch für die Ehre“. Die nachrückenden jungen Spieler würden sich prächtig entwickeln und auch abseits vom Platz professionell auftreten. „Die Zukunft des belgischen Fußballs sieht rosig aus“, sagte Vertonghen.