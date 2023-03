Luke Shaw kassierte nach einem Foul in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte – die Engländer retteten das 2:1 gegen Italien zu zehnt über die Zeit.

Erfreulicher Start für die Engländer in die EM-Qualifikation: Sie besiegten Italien in Neapel mit 2:1. Das bedeutet vorerst Platz 1 in Gruppe C für die "Three Lions" – zusammen mit Nordmazedonien, die gegen Malta zuhause ebenfalls 2:1 gewonnen haben.

