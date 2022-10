Friedhofsgebäude eingestürzt: Särge baumeln über Abgrund

Zahlreiche Särge hängen derzeit am Friedhof in Neapel meterhoch über dem Boden.

Am größten italienischen Friedhof Poggioreale in Neapel hängt derzeit der Haussegen schief. Denn nach dem Einsturz eines Gebäudeteiles baumeln zahlreiche Särge meterhoch in der Luft über dem Abgrund.

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet sogar davon, dass Leichen freigelegt wurden. ZahNicht zum ersten Mal ist ein Haus auf dem Friedhof eingestürzt. Der aktuelle Vorfall könnte mit einem Ausbau der U-Bahn in Zusammenhang stehen.

Auf dem Friedhof ruhen unter anderem auch berühmte Persönlichkeiten wie der Dichter Salvatore Di Giacomo und der Komponist Sigismund Thalberg.