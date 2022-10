Vollmond: Das bedeutet er für die Bundespräsidentenwahl

Genau heute, am Tag der Wahl des Bundespräsidenten, kann man bei wolkenfreiem Himmel den Vollmond erblicken. Was dieser für die Hofburg-Kandidaten bringt, lesen Sie hier.

Bereits bei der Bundespräsidentenwahl 2016 könnte der Mond eine entscheidende Rolle gespielt haben. In der Nacht zur ersten Stichwahl am 22. Mai kam es am Sternenhimmel zum Vollmond. Das Resultat der Wahl war umstritten, so umstritten, dass das Ergebnis angefochten wurde und die Stichwahl wiederholt werden musste. Sechs Jahre später wird wieder gewählt und abermals tritt der Mond als Vollmond in Erscheinung. Doch welchen Einfluss wird er diesmal auf das Wahlergebnis haben?

Walter Rosenkranz dürfte sich wohl freuen. Sein Sternzeichen (Löwe) hatte in den letzten Wochen, vor allem durch den rückläufigen Merkur, mit Selbstzweifel, Antriebslosigkeit und dem Gefühl, missverstanden zu werden, zu kämpfen. Nun soll ihm der Vollmond einen neuen Energieschub geben und ihm zu alter Stärke verhelfen. Das Ziel von Rosenkranz, den Amtsinhaber Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, dürfte demnach beflügelt werden.

Steinböcke eher passiv

Der heutige "Weinmond", der Name rührt daher, dass im 10. Monat des Jahres meist die Trauben für die Weinherstellung geerntet werden, bringt auch für die drei Steinbock-Kandidaten Tassilo Wallentin, Dominik Wlazny und Alexander Van der Bellen einige Überraschungen mit sich. Mit einer tendenziell passiven Stimmungen, könnten die drei heute anfällig für voreilige Zugeständnisse werden, daher sollten sie auch aufpassen, keine Versprechen abzugeben, welche sie dann nicht einhalten können.

Der einzige Wassermann der sieben Kandidaten, Gerald Grosz, dürfte durch den Vollmond wohl eine gewissen Harmoniebedürftigkeit überkommen. Auf harte Worte oder Streitsituationen könnte er heute empfindlich reagieren, was aber auch dazu führen kann, dass er ruhig bleibt, obwohl er sich zur Wehr setzen müsste.

Brunner und Staudinger

Der Widder der Runde, "Heini" Staudinger, könnte heute bitter enttäuscht werden. Der aktuelle Vollmond stellt ihn auf den absteigenden Ast. Dennoch wird ihm auch die warme Herzlichkeit, welche er ausstrahlt, in Teilen retourniert werden.

Bleibt noch Michael Brunner. Als Skorpion dürfte er durch den Weinmond leichter gereizt als üblich sein. Das Fass für angestauten Frust und Groll könnte heute überlaufen. Ungeduldig und nervös könnte er werden, sollte sich die Dinge nicht in dem Tempo und der Art entwickeln, wie er es vorgesehen hat.