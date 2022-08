Vor diesem neuen TikTok-Trend wird gewarnt

Ein neuer TikTok-Filter sorgt für Aufregung. Sowohl Eltern als auch Kinder sollten den Filter aus psychologischen Gründen nicht anwenden.

Dieser TikTok-Trend könnte eine Kontroverse auslösen. Unter dem Hashtag #Ghostfilter auf der App können die User Streiche spielen, bei denen Kinder als auch Erwachsene zu schreien beginnen sollen. Der Kopf der Person wird dabei zu einer Figur, die aus einem Horror-Film stammen könnte, umgewandelt. Nun gibt es erste Warnung vor dem gruseligen Filter. So möchte ein nordirischer Stadtrat den Filter bereits komplett verbieten lassen.

In einem Schreiben an TikTok, in dem er sich für die Entfernung der Erscheinung aussprach, sagte der Stadtrat gegenüber Belfast Live: "Einige Kinder sind durch diesen Filter verängstigt worden und deshalb habe ich mich mit der Plattform in Verbindung gesetzt, um ihn entfernen zu lassen. Manche Leute halten das für lustig, aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht lustig ist, wenn ein Kind schreiend aus dem Zimmer rennt, nachdem es so etwas gesehen hat."

"Heute Morgen habe ich TikTok wegen des Filters angeschrieben, der eine geisterhafte Figur enthält, die dazu benutzt wird, Kinder zu erschrecken.

In einer von TikTok veröffentlichten Erklärung sagte die Social-Media-Gruppe: "Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Community ist unsere Priorität, deshalb verbieten und entfernen wir Inhalte, die den Missbrauch und das Mobbing von Minderjährigen fördern."