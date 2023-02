Wegen Super Bowl: Neue 'Last of Us' Folge erscheint früher

Die nächste Episode von HBO Max' The Last of Us wird dank des Super Bowls etwas früher erscheinen.

Die fünfte Episode der Serie, die auf dem beliebten Spiel aus dem Jahr 2013 basiert, wird nun am Freitag, dem 10. Februar, veröffentlicht und muss nicht mit dem mit Spannung erwarteten Super Bowl konkurrieren, der am Sonntag, dem 12. Februar, stattfindet. It’s coming.



Stream episode 5 of #TheLastOfUs early, this Friday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/JpuRUST8O5 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023 Eine Person schrieb auf Twitter: "Das Beste am Super Bowl ist, dass wir das zwei Tage früher bekommen." Ein anderer schrieb: "Die beste Folge kommt, fürchte ich." Bei der Serie reist Joe , der 20 Jahre nach dem Ausbruch eines tödlichen und ansteckenden Pilzes durch die USA. Auf seiner Reise trifft er Ellie, und die beiden arbeiten zusammen, um in der gefährlichen post-apokalyptischen Welt zu überleben. Bisher hat die Serie begeisterte Kritiken erhalten, und The Independent nannte sie "zweifellos einen neuen Meilenstein in der scheinbar unmöglichen Aufgabe, Videospiele zu adaptieren".