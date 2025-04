"Werden Sie den Vogel los" - Seniorin (76) sitzt wegen Papagei auf Insel fest

Ein geplanter Urlaubsflug entwickelt sich für eine 76-jährige Frau aus den USA zu einem echten Problem.

Der Grund: Ihr geliebter Papagei darf nicht mehr mit an Bord. Die Frau ist nun auf der Karibikinsel Puerto Rico gestrandet – und eine Rückreise ist vorerst nicht in Sicht.

Rückflug wegen "Plucky" verweigert

Maria Fraterrigo aus New York (USA) wollte nach einem Aufenthalt auf der Insel Puerto Rico (ein Außengebiet der Vereinigten Staaten in der Karibik) zurück in ihre Heimat fliegen. Doch ihre Fluglinie, Frontier Airlines, ließ sie am Samstag nicht an Bord. Der Grund: Ihr Graupapagei „Plucky“, den sie in einem dafür vorgesehenen Käfig dabeihatte, durfte nicht mit.

A Bronx woman is finally heading home after being stranded in Puerto Rico with her emotional support parrot.



Why she says it took pressure from CBS and politicians to make it happen.https://t.co/wHojIdj3zt pic.twitter.com/Pm3oK3Pzyc — CBS New York (@CBSNewYork) April 9, 2025

Dabei war es beim Hinflug keinerlei Problem gewesen, das Tier mitzuführen. Der Vogel ist für die Seniorin von besonderer Bedeutung – seit dem Tod ihres Ehemanns begleitet er sie ständig und spendet ihr seelischen Beistand. Ein ärztliches Attest, das den Vogel als sogenanntes „emotionales Begleittier“ ausweist, liegt vor.

Plötzliche Kehrtwende am Gate

Wie der US-Sender CBS berichtete, war der Käfig von der Fluglinie ursprünglich genehmigt worden. Doch kurz vor dem Rückflug in San Juan erklärten Mitarbeiter am Gate, dass beim Hinflug ein Fehler gemacht worden sei. Man hätte den Vogel eigentlich nicht mitnehmen dürfen.

Die Aussage der Airline-Mitarbeiter soll laut Augenzeugen sehr direkt gewesen sein: „Nein, nein, das war deren Fehler, nicht unserer. Wenn Sie mitfliegen wollen, müssen Sie den Vogel hier lassen.“

Familie verzweifelt – Rückholung nicht möglich

Maria Fraterrigo wollte Puerto Rico am Samstag verlassen, um zurück nach New York zu fliegen. Dort hat sie nicht nur ihre Medikamente, sondern auch einen anstehenden Arzttermin. Doch allein kann sie den Flug nicht antreten – Plucky zurückzulassen, kommt für sie nicht in Frage. Ihr Sohn Robert Fraterrigo, der den Flug für sie gebucht hatte, ist ratlos. „Das ist eine Insel. Meine Mutter kann nicht einfach ins Auto steigen – und ich auch nicht, um sie abzuholen“, sagte er gegenüber US-Medien. Die Situation ist festgefahren: Maria will zurück nach Hause, aber nur gemeinsam mit dem Tier, das ihr nach dem Tod ihres Mannes emotionale Unterstützung bietet. Die Fluglinie verweigert jedoch strikt, den Papagei wieder mitzunehmen.