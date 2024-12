Wiener Ballerina ist Porno-Star bei OnlyFans

Avva (22) vermischt in ihren Videos Ballett und Sex.

Die 22-jährige Avva aus Wien machte eine klassische Ballettausbildung und gilt als eines der größten Talente Österreichs. Berühmt wurde die junge Wienerin aber durch ihren Zweitjob: Avva ist nämlich auch Porno-Star bei OnlyFans.

Mit 18 Jahren stellte sie die ersten Videos online: „Ich mache es, weil ich es liebe, kreativ zu sein. Meine eigenen Szenen zu inszenieren, Foto-Sets zu erstellen und immer wieder Neues zu kreieren“, erzählt sie der „Wienerin“. Ums Geld gehe es ihr dabei nicht: „Durchschnitt verdient damit 250 Dollar im Monat, und wer kann davon leben?“

Harte Arbeit

Gemeinsam mit ihrem Freund arbeitet Avva 80 Stunden pro Woche an ihrer Porno-Karriere. Ballett und Sex hätten dabei viele Gemeinsamkeiten. „Für mich sind Ballett und Pornografie auf eine Art und Weise sehr ähnlich, könnten gesellschaftlich aber nicht unterschiedlicher sein“, so die Wienerin zur BILD. „Für beides schlüpft man in Rollen und erzählt eine Geschichte. Das zu verbinden, war für mich ein logischer Schritt.“

Avva hat auch einen Rat an andere Frauen. „OnlyFans bringt nicht schnell viel Geld, und man sollte sich auch von niemandem vorgaukeln lassen, dass es super einfach und harmlos ist“, so die 22-Jährige. „Man muss sich gut überlegen, ob man das machen möchte und falls ja, wissen, dass es wirklich extrem harte Arbeit ist, damit erfolgreich zu sein.“