'Wiesn'-Revolution: Ab heuer gibt es vegane Weißwurst

Auf dem Münchner Oktoberfest wieder erstmals eine vegane Weißwurst angeboten, wie sehr sich das neue Angebot durchsetzen wird, wird sich wohl erst zeigen.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist das Oktoberfest in München 2022 zurück. Und das gleich mit einer Neuerung, so sollen neue, vegane, Weißwürste den Gästen angeboten werden. Auf diese Idee kamen der Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner von der CSU und Vegan-Mastermind Thomas Isermann von Greenforce.

Im Hofbräu-Zelthaus soll die neue Wurst heuer erstmals probeweise aufgetischt werden. Die Zusammensetzung ist jedoch speziell. Die Weißwurst besteht aus Erbsenproteinen, Trinkwasser, Petersilie und Gewürzen. In die Forschung für die neuartige Weißwurst wurde rund eine halbe Million Euro investiert. Zudem hat sie 76 % weniger Fett.

Baumgärtner sagt gegenüber der BILD: „Es ist ein Angebot. Jeder kann, wenn er will, aber keiner muss.“ An der Größe muss noch gefeilt werden, so die vegane Version nur rund halb so groß wie die originale Weißwurst.