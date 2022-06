Strandbesucher zerren Hai aus Wasser, um Fotos zu machen

Besucher eines italienischen Strandes sollen einen Blauhai aus dem Wasser gezogen haben, um mit dem Tier für Selfies zu posieren.

Der schockierende Vorfall wurde letzte Woche an der Küste von Fontanamare in der Gemeinde Gonnesa auf der italienischen Insel Sardinien gefilmt.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Blauhai, ein Tier welches für den Menschen als komplett ungefährlich eingestuft werden kann. Die Besucher zogen den im seichten Wasser schwimmenden Hai aus dem Wasser und für Fotos posierten .

Die Aufnahmen lösten in den sozialen Medien Empörung aus. Ein Augenzeuge behauptete jedoch, dass die Strandbesucher dem Hai tatsächlich das Leben gerettet hätten, und schrieb: "Ich war dort anwesend. Der Hai strandete einige Male. Am Ende war es möglich, ihn in Sicherheit zu bringen, dank der schlauen Jungs dort".

Ein Anwalt schaltete sich in den Fall ein und möchte die Übeltäter vor Gericht bringen.