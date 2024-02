Wilde Schlägerei mitten im Stau!

Bereits Anfang Februar hat sich der Vorfall auf der stark befahrenen Straße Hudson Valley ereignet. Beide Männer mussten, genauso wie die anderen Verkehrsteilnehmer, an der roten Ampel auf Grün warten. Diesen heftigen Streit hat eine Frau mit ihrem Handy gefilmt & das Video bei Facebook veröffentlicht:

CAUGHT ON CAMERA ???? Video of a mid-traffic fist fight between two people in the Town of Wallkill has gone viral with more than 22,000 views on Facebook. https://t.co/iDpiGo0IBd pic.twitter.com/UWkfn8K6X0