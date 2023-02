Will Rechte für Ungeborenes: Mörderin fordert Entlassung

Schwangere Gefangene bittet Gericht um Entlassung aus dem Gefängnis und behauptet, das ungeborene Kind habe 'Rechte'.

Natalia Harrell befindet sich im Gefängnis, nachdem sie des Mordes beschuldigt wurde. Die im achten Monat schwangere Frau argumentiert, dass sie wegen der "unabhängigen Rechte" ihres unschuldigen ungeborenen Kindes freigelassen werden sollte.

Der 24-Jährigen wird vorgeworfen, bei einem Streit in einem Uber-Fahrzeug eine Frau erschossen zu haben. Seit ihrer Verhaftung wird sie ohne Kaution im Turner Guilford Knight Correctional Center in Miami, Florida, festgehalten.

In einem bizarren Rechtsstreit fordern ihre Anwälte die Freilassung der im achten Monat schwangeren Frau mit der Begründung, dass die Inhaftierung ihres Fötus gegen seine Rechte aus der Verfassung der USA und Floridas verstößt. Sie behaupten, dass das ungeborene Kind zu Unrecht in einer "inhärent gefährlichen Umgebung" gehalten wird, weil es sich in "unmittelbarer Nähe von gewalttätigen Straftätern" befindet.

In dem 24-seitigen Dokument wird behauptet, dass das ungeborene Kind nicht angemessen vorgeburtlich betreut wird und Opfer von Fahrlässigkeit wurde - angeblich war es in einem Gefangenentransporter ohne Klimaanlage bei Temperaturen von 38 Grad Celsius eingeschlossen.

Der Prozess ist auf April terminiert.