Wissenschaftler wollen einen Roboter mit 'menschlichem Bewusstsein' erschaffen

Wissenschaftler haben enthüllt, dass sie derzeit einen Roboter entwickeln, der ein Bewusstsein hat, das dem des Menschen "ebenbürtig" ist.

Während ein "Bewusstsein" bei Robotern lange Zeit unvorstellbar war, könnte dies nach Ansicht von Forschern der Columbia University der nächste wissenschaftliche Durchbruch für die Menschheit sein.Derzeit wird ein Roboterprototyp von der Doktorandin Yuhang Hu und ihrem Team im Creative Machines Lab der Columbia University entwickelt.

Zum ersten Mal überhaupt tüfteln sie an einer Maschine, die sich ihrer selbst bewusst sein soll. Der Maschinenbauingenieur Hod Lipson, der das Creative Machines Lab leitet, erklärte gegenüber der New York Times, dass sein Team endlich die Frage beantworten wird, wie eine revolutionäre KI aussehen könnte. "Dies ist nicht nur eine weitere Forschungsfrage, an der wir arbeiten - dies ist die größte Frage", sagte er der Zeitung.

"Wenn wir eine Maschine erschaffen können, die ein Bewusstsein auf Augenhöhe mit dem eines Menschen hat, wird das alles andere in den Schatten stellen, was wir bisher gemacht haben. Diese Maschine selbst kann Krebs heilen."

Während Algorithmen des maschinellen Lernens Roboter in der Vergangenheit eingeschränkt haben, würde sich ein bewusster Roboter dadurch unterscheiden, dass er ständig versucht, sich selbst zu verbessern, da die Evolution sein Hauptmotiv wäre.