Halloween: Grusel-Hotspots rund um die Welt

Von Irland bis in die USA feiert man am 31. Oktober wieder das schaurig-schöne Gruselfest Halloween. Wir verraten die besten Ziele mit Gänsehaut-Garantie.

Den Kelten haben wir Halloween zu verdanken. Der 31. Oktober galt als letzter Tag des Jahres, der Sommer wurde verabschiedet und der Winter begrüßt. Gleichzeitig gedachte man an diesem Tag der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Die Kelten glaubten nämlich, dass die Seelen an genau diesem Tag in das Land der Toten wandern würden. Und der Brauch wird in vielen Ländern der Welt nach wie vor hochgehalten. Nachstehend Grusel-Destinationen, die perfekt zum schaurig-schönen Fest der Seelenwanderung passen.

Long Island/USA

Halloween auf Long Island hat seinen ganz eigenen Zauber: Statt Großstadthektik erlebt man hier eine Mischung aus historischen Herrenhäusern, charmanten Kleinstädten und wilden Küstenlandschaften, die zur perfekten Kulisse für Geistergeschichten werden. Besonders einzigartig ist die Vielfalt – von aufwendig dekorierten Farmen mit Kürbisfeldern und Maislabyrinthen über familienfreundliche „Fall Festivals“ bis hin zu den berüchtigten Haunted Houses in verlassenen Villen. Selbst die Weingüter auf der North Fork greifen das Thema auf und laden zu stimmungsvollen Halloween-Events ein. Long Island verbindet so ländliche Idylle, maritime Atmosphäre und schaurig-schöne Legenden – und macht Halloween zu einem Erlebnis, das man so nirgendwo sonst in New York State findet.

Spukhauptstadt York/England

Die Kleinstadt York in Nordengland gilt als eine der am meisten heimgesuchten Städte Europas. Die International Ghost Research Foundation hat York 2002 zur „most haunted city in Europe“ erklärt. In den engen Gassen, alten Häusern und historischen Gebäuden wurden bereits über 500 Geistererscheinungen dokumentiert, 140 Geister sollen in York aktiv sein – von römischen Legionären bis zu viktorianischen Erscheinungen. Und wer will, kann sich hier sogar einen eigenen Geist kaufen.

Tipp: Die mittelalterliche Stadt mit ihrer romantisch-atmosphärischen Kulisse ist besonders schön im Herbst.

Transsilvanien/Rumänien

Transsilvanien ist die schönste Region Rumäniens und ein idealer Ort, um Halloween zu feiern. Neben dem malerischen Schloss Bran und der weltberühmten Legende von Dracula, die hier ihre Wurzeln hat, rühmt sich dieser Ort einer erstaunlichen Anzahl von Zitadellen und idyllischer, in der Zeit stehen gebliebenen Dörfern, in denen die Gegenwart von Legenden und langlebigen Traditionen geprägt ist. All dies macht Halloween in Siebenbürgen nicht nur zu einem gruseligen einzigartigen Erlebnis, sondern auch zu einer großen Reise zurück durch die Vergangenheit des Landes.

Dublin/Irland

Für eingefleischte Halloween-Fans gibt es wohl kaum einen schöneren Ort, die gruseligste Nacht des Jahres zu verbringen, als die schaurigen Gassen von Dublin – der Geburtsstadt von Halloween. In den Nächten vor Halloween sorgt das Bram Stoker Festival zu Ehren des Schöpfers des berühmtesten Vampirs der Welt für schaurig-schöne Höhepunkte. Wer ein richtiges Geisterschloss besuchen will, kann den Urlaub in Dublin mit einem Ausflug verbinden und mit einem Mietwagen ab Dublin zum Leap Castle fahren, die als die am meisten heimgesuchte Burg Irlands gilt. Besonders ausgiebig wird Halloween in Derry-Londonderry gefeiert. Gleich vier Tage lang gibt‘s in der zweitgrößten nordirischen Stadt Paraden und Feuerwerke.

Mexiko

Im mexikanischen Glauben wird angenommen, dass die Himmelstore am 31. Oktober um Mitternacht geöffnet werden und die Seelen der Kinder auf die Erde zurückkehren, um sich 24 Stunden lang mit ihren Familien zu vereinen. Speziell in Mexiko-Stadt wird ausgelassen mit Hausaltären, Blumenschmuck & Co. gefeiert. Am 2. November steigen die Seelen der Erwachsenen vom Himmel herab, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen.