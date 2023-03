Wollen nur die Leber: Orca-Paar tötet 17 Haie

Ein Paar erwachsener männlicher Orca-Wale in Südafrika tötete nach Angaben von Meeresbiologen 17 Haie.

Das Team des Marine Dynamics Conservation Trust hat die beiden Wale mit den Namen "Port" und "Starboard" verfolgt, die dafür bekannt sind, dass sie mehrere Haiarten jagen. Die Orcas tauchten fast zwei Stunden lang wiederholt in einem kleinen Gebiet ab, bevor sie sich von der Küste entfernten.

© Marine Dynamics Conservation Trust ×

Tage später fanden sie die Überreste von 11 der 17 getöteten Siebenkiemerhaie in Pearly Beach. Siebenkiemerhaie können bis zu drei Meter lang werden. "Jeder Siebenkiemerhai war aufgerissen und es fehlte seine Leber", so der Maine Dynamics Conservation Trust. Die Orcas hatten auch den Inhalt der Mägen der Haie verschlungen.

© Marine Dynamics Conservation Trust

Nach Angaben des Conservation Trust wurden die Haie aufgrund des Sturms und der Flut ans Ufer geschwemmt. Alison Towner, Doktorandin an der Rhodes University und Leiterin der Forschungsarbeiten, sagte: "Das ist die größte Menge an Haien, die die Orcas in diesem Gebiet auf einmal getötet haben", so Towner, "es könnten durchaus noch mehr sein, die nicht angeschwemmt wurden. Für Orcas stellt die Leber eine wahre Delikatesse dar.