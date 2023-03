Wollte ins Gefängnis: Mann raubte für Mini-Betrag Bank aus

Ein 65-jähriger Mann wurde verhaftet, weil er angeblich eine Bank um ungerechnet 1 Euro beraubt hat, um ins Gefängnis zu kommen.

Donald Santacroce betrat angeblich eine Wells Fargo-Bank in Salt Lake City und übergab dem Personal einen Zettel, auf dem stand: "Bitte entschuldigen Sie, dass ich dies tue, aber dies ist ein Raubüberfall. Bitte geben Sie mir 1 Dollar. Danke.

Nachdem die Angestellten gehorcht hatten, forderte Santacroce sie auf, die Polizei zu rufen, und setzte sich dann hin. Laut NBC News wurde er im Salt Lake County Metro Jail wegen schweren Raubes verhaftet. Laut der eidesstattlichen Erklärung von Santacroce sagte er der Polizei, er habe die Bank ausgeraubt, "weil er verhaftet werden und ins Bundesgefängnis gehen wollte", und fügte hinzu, er werde "beim nächsten Mal eine andere Bank ausrauben und mehr Geld verlangen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, nämlich ins Bundesgefängnis zu gehen".

Weder die Behörden noch Santacroce selbst haben öffentlich erklärt, warum er ins Bundesgefängnis gehen will. Einem Bericht des lokalen Senders KTVX zufolge gab es jedoch 2011 und 2012 ähnliche Banküberfälle in North Carolina und Kalifornien. Bei dem Vorfall in North Carolina wollte der Verdächtige ins Gefängnis gehen, um medizinische Versorgung zu erhalten. In Kalifornien handelte es sich bei dem Verdächtigen um eine obdachlose Person, die eine Unterkunft und Medikamente benötigte.