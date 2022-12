Zu nahe gekommen: Aggressiver Drückerfisch beißt Taucher

Alex Pikul, 31, befand sich im September auf einem dreiwöchigen Tauchausflug in Ägypten mit einer Gruppe, als er über ein Nest mit Drückerfischeiern schwamm, nachdem er wegen einer starken Strömung vom Kurs abgekommen war.Die Tiere versuchten den Mann von ihren Gebiet zu verscheuchen.

Als die Gruppe vorbeischwamm, stürzte sich ein Drückerfisch auf den Mann, biss Pikul ins Bein und ließ ihn vor Schmerzen an seinem Bein festhalten. "Maira, die Besitzerin des Tauchunternehmens, ging als Erste, und plötzlich begann ein Drückerfisch, sie zu jagen, und ich schwamm heran und versuchte, ihn zu verscheuchen", sagte der Cafébesitzer dem South West News Service. "Er hat mich erschreckt und es hat sicherlich wehgetan, aber er hat nicht die Haut verletzt oder so, also war es nicht gefährlich."

Der heftige Angriff des Drückerfisches wurde mit der Kamera festgehalten. "Ich habe schon öfters Drückerfische gesehen, aber als ich das Video sah, wie er zurückkam, fand ich es urkomisch", fuhr er fort. "Man sieht nie so genau, wie ihre Zähne aussehen". Pikul beschrieb den Fisch als "ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann" und sagte, der "alberne, hässlich aussehende Fisch" habe menschenähnliche Zähne, was die Situation noch bizarrer machte.