Zu Unrecht zu 400 Jahren Haft verurteilt: Mann kommt frei

Ein Mann in Florida, der mehr als 34 Jahre einer 400-jährigen Haftstrafe wegen bewaffneten Raubüberfalls verbüßt hatte, wurde am 13. März aus dem Gefängnis entlassen, nachdem eine neue Untersuchung ergeben hatte, dass die ursprünglich gegen ihn verwendeten Hauptbeweise "prekär" waren.

Der 57-jährige Sidney Holmes wurde beschuldigt, 1988 der Fluchtwagenfahrer in einem Fall gewesen zu sein, bei dem zwei Personen vor einem Geschäft mit vorgehaltener Waffe überfallen, ausgeraubt und mit dem Auto überfallen wurden.

Holmes wandte sich 2020 an die Conviction Review Unit der Staatsanwaltschaft und beteuerte seine Unschuld. Bei der Überprüfung seines Falles kam die Einheit zu dem Schluss, dass die Identifizierung von Holmes durch einen Augenzeugen höchstwahrscheinlich falsch war. Abgesehen von der "fehlerhaften" Identifizierung durch einen Augenzeugen gebe es keine Beweise, die Holmes mit dem Raubüberfall in Verbindung brächten, so die Einheit.

In einer Pressemitteilung des Staatsanwalts von Broward County, Harold F. Pryor, hieß es, die Staatsanwälte hätten festgestellt, dass Holmes einen plausiblen Anspruch auf Unschuld habe, und hinzugefügt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass er tatsächlich unschuldig an dem bewaffneten Raubüberfall sei.

Ich würde die Hoffnung nie aufgeben", sagte Holmes gegenüber Reportern. Ich wusste, dass dieser Tag früher oder später kommen würde, und heute ist der Tag gekommen.