Shawn Mendes sagt Welttournee ab

Musik-Superstar Shawn Mendes muss alle seine Konzerte absagen. Grund dafür sind psychische Probleme des Sängers. "Nachdem ich mehr mit meinem Team gesprochen und mit einer unglaublichen Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengearbeitet habe, ist es klarer geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen", sagte Mendes. Erst am 27. Juni startete die Welt-Tour von Mendes. Bis Oktober waren mehr als 40 Konzerte geplant. Doch am 8. Juli verschob der Sänger erstmals einige seiner anstehenden Auftritte, um sich "um mich selbst und meine geistige Gesundheit zu kümmern". Die Tournee sollte im Mai 2023 mit Konzerten in Europa fortgesetzt werden. Mendes zeigte sich auch bereitsin vergangenen Posts emotional und meinte er fühle sich, als würde er "entweder fliegen oder ertrinken".