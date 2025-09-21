Alles zu oe24VIP
Rotes Kreuz sucht dringend Zivildiener
Rotes Kreuz sucht dringend Zivildiener

21.09.25, 15:42
Derzeit fehlen in Oberösterreich 113 Zivildiener. Auch die Volkshilfe OÖ kämpft mit Bewerbermangel. 

Für die Einrückungstermine im Jänner und April 2026 fehlen dem Roten Kreuz in Oberösterreich noch 113 Zivildiener. Besonders in Städten, wie dem Bezirk Eferding mit acht offenen Stellen, gibt es Engpässe. Auch die Volkshilfe OÖ kämpft zu manchen Terminen mit Bewerbermangel.

Zivildiener unterstützen die Gesundheitsversorgung in 88 Dienststellen und sind damit unverzichtbar für den Rettungsdienst. Gründe für den Mangel sind der Rückgang junger Männer und unpassende Einrückungszeiten: Viele möchten direkt nach Matura oder Lehrabschluss starten. Jänner und April eignen sich eher für Schulabbrecher oder jene, die nach Abschluss eine Pause einlegen. Die Organisationen hoffen, noch genügend Bewerber für diese Termine zu gewinnen.

