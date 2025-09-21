Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
ronaldo
© getty

Rekordjäger

Ronaldo nähert sich mit 945 Toren der 1000er-Marke

21.09.25, 15:30
Teilen

Cristiano Ronaldo hat mit einem Doppelpack im 5:1-Sieg von Al Nassr gegen Al Riyadh seine Karriere-Torbilanz auf 945 Treffer verbessert. Der Portugiese nähert sich damit der magischen 1000-Tore-Marke, während sein Landsmann João Félix mit zwei Toren und einer Vorlage ebenfalls überzeugte.

Cristiano Ronaldo setzt seine beeindruckende Torjagd in der saudischen Liga fort. Im 5:1-Heimsieg von Al Nassr gegen Al Riyadh erzielte der Portugiese zwei Tore und erhöhte seine historische Karrierebilanz auf 945 offizielle Treffer. Die magische 1000-Tore-Marke rückt damit immer näher.

Portugiesisches Dominanz-Duo

Neben Ronaldo überzeugte auch Landsmann João Félix mit zwei Toren und einer Vorlage. Kingsley Coman komplettierte den Torreigen für Al Nassr, das nach drei Spieltagen mit neun Punkten und der besten Tordifferenz die Tabellenspitzte übernahm.

Spielverlauf

Al Nassr startete furios: Félix (6.), Coman (30.) und Ronaldo (33.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für eine 3:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Mamadou Sylla (51.) für Al Riyadh entschieden Félix (49.) und Ronaldo (76., 80.) mit weiteren Treffern die Partie klar.

Tabellenführung gesichert

Der Sieg ermöglichte Al Nassr die Übernahme der alleinigen Tabellenspitze. Das Team von Trainer Jorge Jesus ist einer der Hauptfavoriten auf die saudische Meisterschaft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden