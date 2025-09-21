216 Euro pro Kopf: So viel zahlen Wiener für Oktoberfeste

Die Wiener Kaiser Wiesn, das größte Oktoberfest in ganz Österreich, startet am kommenden Donnerstag. Schon jetzt veröffentlichte der Handelsverband eine Studie: Die Wienerinnen und Wiener geben dafür im Schnitt 216 Euro pro Kopf aus!

Das zeigt eine repräsentative Studie von 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Kaiser Wiesn, Neustifter Kirtag und viele weitere Trachten- bzw. Oktoberfeste zählen dazu. Vier von zehn Österreichern besuchen solche Feste zudem - besonders beliebt sind sie bei 18- bis 28-Jährigen.

200 Mio. Euro Umsatz in Österreich

Zu den 216 Euro pro Person zählt aber nicht nur der Konsum während der Feste, sondern auch Dirndl bzw. Lederhosen, Schuhe oder Styling-Produkte. Weiters sprach der Handelsverband von Ausgaben in der Höhe von rund 200 Millionen Euro, allerdings in ganz Österreich.