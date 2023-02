'Zu viel Sex und zu wenig Schlaf': Diese Tierart ist vom Aussterben bedroht

Einer neuen Studie zufolge ist eine seltene Beuteltierart vom Aussterben bedroht, weil sie zu viel Sex und zu wenig Schlaf hat.

Forscher der University of the Sunshine Coast haben herausgefunden, dass die vom Aussterben bedrohten männlichen Nördlichen Beutelmarder so verzweifelt versuchen, sich zu paaren, dass viele von ihnen dadurch vorzeitig aussterben.

Dr. Christofer Clemente, UniSC-Dozent für Tierökophysiologie, sagte in einer Pressemitteilung: "Sie legen große Entfernungen zurück, um sich so oft wie möglich zu paaren, und es scheint, dass ihr Trieb so stark ist, dass sie auf den Schlaf verzichten, um mehr Zeit mit der Suche nach Weibchen zu verbringen."

"Irgendetwas führt definitiv dazu, dass ihre Gesundheit nach nur einer Saison versagt, und wir glauben, dass dies mit Schlafentzug zusammenhängt. Die Gefahren von Schlafmangel sind bei Nagetieren gut dokumentiert, und viele der Merkmale, die mit Schlafmangel in Verbindung gebracht werden, sehen wir bei männlichen Beutelmardern, aber nicht bei weiblichen."

Er fügte hinzu, dass männliche Beutelmarder bei Schlafentzug an Gewicht verlieren und aggressiv und rücksichtslos werden, wenn es um ihr Überleben geht. Um ihr Verhalten zu studieren, haben die Forscher Rucksäcke mit Peilsendern an den Beutelmardern befestigt, die in der Gegend von Groote Eylandt vor der Küste des Northern Territory umherstreifen.