Traumtor beim Testspiel des walisischen Zweitligist Buckley Town gegen die Halbprofis des FC Liverpool.

Buckley Town aus Nordwales verlor sein Freundschaftsspiel vor der Saison gegen den AFC Liverpool am Samstag mit 1:2, doch die unterlegene Mannschaft erlebte den Höhepunkt des Spiels in der 89. Nachdem er den Ball in der eigenen Hälfte erobert hatte, dribbelte er sich in den gegnerischen Strafraum und ließ den Torhüter mit einem gechippten Rabona-Abschluss keine Chance.

Clip geht viral

Der Clip wurde auf den sozialen Medien verbreitet und über 100.000 Mal aufgerufen.