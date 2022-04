Brunch-Special für Feinschmecker

Beim Steack-Brunch im Dstrikt Steakhouse kommt jeder auf seine Kosten!

Lukas Wieser, Chef de Cuisine, hat das Brunch-Konzept im Dstrikt Steakhouse neu durchdacht, sich von hochwertigen, saisonalen Produkten der Region sowie internationalen Einflüssen inspirieren lassen und serviert heuer wieder eine spannende Vielfalt an kulinarischen Highlights. Die Gäste werden an der Show-Cocktail-Station mit einer frischen Bloody Mary oder mit Champagner in Empfang genommen. Folgend wird in die entspannte Atmosphäre des Dstrikt Steakhouse gebeten, wo eine facettenreiche Auswahl an Vorspeisen, wie unter anderem Beef Tartare, Meeresfrüchte u.v.m. auf Etageren serviert wird. Neben lokalen und saisonalen Produkten finden sich an jedem Wochenende wechselnde Specials auf der Karte wieder!

Der Chef de Cuisine im COOKING-Talk

Sie haben den Dstrikt Steakbrunch neu durchdacht: Was ist besonders hervorzuheben?



LUKAS WIESER: Natürlich das Fleisch, aber auch die hochqualitativen Produkte unserer regionalen Supplier wie z.B. sautierte Schwammerl der Pilzbrüder, Erdäpfel vom Bauer Michi und viele mehr!

Woher wird das Fleisch bezogen?

WIESER: Wir legen höchsten Wert auf Qualität und sind stolz auf die Zusammenarbeit mit unseren heimischen Lieferanten. Wenn man das Filet bis zum Bauernhof zurückverfolgen kann, ist das ein tolles Gefühl.

Von herzhaft bis süß: Ihre drei persönlichen Favoriten aus dem Brunch-Angebot sind?

WIESER: Mit Sicherheit das Beef Tartare, Bone in Rib Eye – welches so lange im hauseigenen Reifeschrank hängt, bis es den besten Reifegrad hat – und die Buchteln mit Vanillesauce unseres Chef Patissiers Roman.

Warum sollte man sich den Steakbrunch nicht entgehen lassen?

WIESER: Jeder, der gerne mit gutem Gewissen heimisches Fleisch isst und noch keinen Tisch reserviert hat, sollte schnell zum Telefon greifen.

Jeden Samstag und Sonntag von 12.30-15.30 Uhr, 129 Euro/Person (inkl. einer Auswahl an Getränken). Reservierungen unter vienna.restaurant@ritzcarlton.com oder +43 1 311 88 150

