Ergebnisse des „Lila ist bunt“ Votings zeigen die schokoladigen Vorlieben der Österreicher*innen. Österreich hat gewählt: Noisette als beliebteste Milka Tafelsorte, gefolgt von Ganze Haselnüsse und Erdbeer.

Fruchtig, nussig, cremig, knusprig oder klassisch: Acht Wochen lang stellten sich die siebzehn Milka Tafelsorten einem großen Geschmacks-Voting. Insgesamt gab es auf milka.at über 21.000 Abstimmungen von genussfreudigen Konsument*innen, die ihre Lieblingssorte wählten. Das landesweite Ergebnis der „Lila ist bunt“ Online-Befragung zeigt: Die Österreicher*innen mögen es nussig und zartschmelzend cremig.

Ziel der „Lila ist bunt“ Kampagne ist es, die große Vielfalt an verschiedenen Milka Tafelschokoladensorten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Konsument*innen wurden eingeladen, sich durch das bunte Sortiment zu kosten, neue Sorten für sich zu entdecken und ihre Lieblingssorte zu wählen. Nach acht Wochen Online-Befragung und über 21.000 abgegebenen Stimmen steht das Ergebnis nun fest: Mit rund 15 Prozent der Stimmen an der Spitze des Milka Tafel-Votings und somit Österreichs Favorit ist die cremig-nussige Milka Noisette in zartschmelzender Milka Alpenmilch Schokolade. Den köstlichen zweiten Platz (knapp 12 Prozent) konnte sich Milka Ganze Haselnüsse sichern und auf dem süßen Platz Nummer drei landete mit etwas über 9 Prozent Milka Erdbeer. Aus allen Umfrage-Teilnehmer*innen wurden Gewinner*innen gezogen, die sich nun über einen Jahresvorrat an Milka Tafelschokoladen und als Hauptpreis über eine Vespa Primavera 50 E5 freuen dürfen.

„Lila ist bunt: Das hat sich im großen Milka Geschmacks-Voting bestätigt. Die schokoladigen Vorlieben der Österreicher*innen sind sehr vielfältig – mit einer Tendenz zum Nussigen“, berichtet Mondelez Österreich Marketing Managerin Nina Mahnik. „Es freut uns, dass wir mit dem Voting unser buntes Tafelsortiment noch besser vorstellen konnten und wir hoffen, dass wir viele Genussliebhaber*innen dazu inspiriert haben, etwas Neues zu probieren.“ Milka entwickelt laufend neue Sorten und möchte auch in Zukunft mit Kreationen für die unterschiedlichsten Geschmäcker überraschen.

Die Bundesländer-Ergebnisse im Detail

Österreichs Schoko-Liebhaber*innen scheinen hinsichtlich ihres süßen Geschmacks eines gemeinsam zu haben: Nuss darf gerne dabei sein. Die Bundesländer-Ergebnisse des Milka-Votings variieren jedoch im Detail:

In der österreichischen Genusshauptstadt Wien geht der erste Platz an Milka Noisette, gefolgt von Milka Ganze Haselnüsse und Milka Erdbeer. Im Burgenland sowie in Niederösterreich und Oberösterreich gehen die meisten Stimmen ebenfalls an den österreichweiten Sieger Milka Noisette. Den zweiten Platz erhält die Sorte Milka Ganze Haselnüsse und auch beim dritten Platz sind sich die drei Bundesländer einig und wählen die fruchtige Milka Erdbeer. Das grüne Herz Österreichs, die Steiermark, schlägt ebenfalls für die drei Sorten, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge. Die zartschmelzende Milka Noisette belegt auch hier den ersten Platz, der zweite Platz geht an Milka Erdbeer und der dritte an Milka Ganze Haselnüsse. In den Bundesländern Kärnten, Tirol und Salzburg wurde jeweils Milka Ganze Haselnüsse zur beliebtesten Sorte gewählt, gefolgt von Milka Noisette und Milka Erdbeer. Die Teilnehmer*innen aus der Genussregion Vorarlberg entschieden sich ebenfalls für Milka Ganze Haselnüsse als beliebteste Sorte. Am zweitbeliebtesten unter den Vorarlberger*innen ist Milka Noisette und am dritthäufigsten wurde Milka Luflée gewählt.

