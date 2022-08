Genuss-Navi: "Genießen in Wien" - jetzt gewinnen!

Cooking verlost 2 Exemplare des neuen Genuss Guides "Genießen in Wien". Einfach anmelden und gewinnen!

Die StadtSpionin gilt mittlerweile als Institution in Wien: Als Undercover-Agentin des guten Geschmacks bewegt sich Sabine Maier unerkannt durch die Stadt, immer auf der Suche nach dem gewissen Etwas. Das findet sich in Wien auch kulinarisch in Hülle und Fülle. Mit ihrem neuen Buch „Genießen in Wien“ (Styria Verlag/28 Euro) präsentiert sie ein analoges Genuss-Navi für die Metropole Wien, mit dem man sich durch die Stadt bewegen kann, um seinen höchstpersönlichen Geschmack zu finden. Auf www.cooking.at verlosen wir zwei Exemplare!

