California Soul am Wiener Rooftop

Golden Coast Feeling. Den Pazifik auf dem Teller und die kalifornische Gemütlichkeit im Glas – die Atmosphere Rooftop Bar des The Ritz-Carlton, Vienna verschreibt sich einen ganzen Sommer lang voll und ganz dem Lebensgefühl der amerikanischen Westküste. Das Speisenangebot reicht dabei von Poke Bowls über Cobb Salad und Burritos bis hin zu Avocado and Crab Toast. An der Tiki Bar stehen insgesamt zwölf Cocktail-Kreationen zur Auswahl – ausgewählte Drinks sind auch in einer No- oder Low-Alcohol-Variante bestellbar. Sunset Soul. Jeden Donnerstag ab 15 Uhr steigt die Eventreihe „Sunset Soul“ in Kooperation mit Radio Superfly. Das live DJ-Line up des Radio-Channels kuratiert ab 18 Uhr passend dazu eine lebendige Playlist bestehend aus einem abwechslungsreichen Mix aus Soul, Funk, Jazz, Disco und elektronischer Musik. Ein Stück Los Angeles in der Wiener Innenstadt …