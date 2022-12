× Döllerer: Genusspackerl & Alpine Lunch

Andreas Döllerer zählt zu den besten Köchen des Landes!

Vor den Toren Salzburgs begeistert der Familienbetrieb Döllerer in jeder Hinsicht: Eine der besten Küchen des Landes durch Andreas Döllerer, moderner 4-Sterne-Komfort, Edel-Feinkost, die man schon zum Frühstück genießen kann, und in wenigen Kilometern Entfernung Döllerers Weinhaus mit fantastischer Vinothek.

Neben Ausflügen in die Mozartstadt finden sich weitere unterhaltsame Ferientipps in unmittelbarer Nähe. Zur Vorweihnachtszeit werden Restaurant und Weinhaus aber auch zur Fundgrube für Geschenkideen, vom Alpine-Cuisine-Gourmetmenü zum Wirtshaustarif über Gutscheine für Kochkurse und "Best-Of-Pauschalen" bis zum individuellen Genusspackerl. Einen Überblick finden Sie links aufgelistet. www.doellerer.at

Döllerers Advent

DÖLLERERS ALPINE LUNCH: Jeden Samstag, von 12-15 Uhr gibt es 4-Hauben-Küche zu Wirtshauspreisen, wenn Andi Döllerer im Gourmetrestaurant zum Bluntautal-Menü à la Alpine Cuisine einlädt. Reservierungen mit dem Codewort "ALPINE-LUNCH", wahlweise 3 für 60 Euro, 4 für 70 Euro oder 5 Gänge für 80 Euro (exkl. Gedeck). Wer klimafreundlich mit dem Zug anreist, erhält als Bonus einen Aperitif.

DÖLLERERS KOCHKURSE: Das neue Atelier ist der perfekte Rahmen, um in entspannter Atmosphäre dem Spitzenkoch über die Schultern zu schauen. Kurse stehen zu verschiedensten Themen das ganze Jahr über am Programm und sind auch als Gutschein ein ideales Geschenk für Hobbyköche.

BEST OF DÖLLERER'S GENUSS: Ein traumhaftes Weihnachtsgeschenk - auch für sich selbst -ist die neue "Best of Alpine Cuisine"-Pauschale, die eine gemütliche Nacht mit Feinkost-Frühstück sowie ein 8-gängiges "Best of Alpine Cuisine"-Menü mit "Best of Döllerer Weinbegleitung" beinhaltet. Ab 830 Euro/Person.

DÖLLERERS GENUSSPACKERL: Hausgemachte Spezialitäten aus der 4-Hauben-Küche, Produkte der besten Manufakturen aus dem Alpe-Adria-Raum und nicht zuletzt Weine und Spirituosen für jedes Budget stehen zur Auswahl. shop.doellerer.at