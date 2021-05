Indoormarkt in Innenstadt eröffnet

Wer auf Qualität und Frische setzt, ist bei LOMA genau richtig!

„Essen, wie es sein soll!“ – so das Credo von LOMA, dem ersten lokalen Markt, der Anfang Mai im Herzen Wiens eröffnet wurde. Auf rund 400 Quadratmetern treffen frische und regionale Produkte aus Österreich auf ausgewählte Spezialitäten aus aller Welt. Für Wochenmarktfeeling sorgen bereits beim Eintreten angedeutete Marktstände, die mit einer Vielfalt an Obst und Gemüse punkten. Abgerundet wird das Sortiment u. a. von Fleischprodukten des Kamptaler Fleischhauers Manfred Höllerschmid sowie vom Bio-Fleischer Sonnberg.



Brot und Gebäck stammen vom Waldviertler Bio-Bäckermeister Fritz Potocnik („BROTocnik“). Zudem sorgt das Bistro für frisches Essen vor Ort oder zum Mitnehmen! COOKING empfiehlt, beim neuen Feinschmecker-Hotspot vorbeischauen, um das Produkt-Potpourri für sich in aller Ruhe zu entdecken!

LOMA

Singerstraße 27, Ecke Riemergasse, 1010 Wien

www.loma.wien