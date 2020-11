Coffeeholics aufgepasst!

Wiens beliebteste Einkaufsmeile, die Mariahilfer Straße, ist um ­einen Hotspot reicher. Im Kaufhaus Gerngroß hat die 17. Nespresso Boutique in Österreich ihre Pforten geöffnet. Auf rund 90 m2 macht Nespresso sein Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit erlebbar. Neben Tischplatten aus Kaffeesud, Holz aus 100 % nachhaltiger Beschaffung und technischen Systemen, die Energie- und Wasserverbrauch reduzieren, steht in der neuen Boutique das Thema Recycling im Vordergrund. Dieses wird u. a. durch den interaktiven Recycling Corner sowie dem digitalen „Window to the Farm“, bei welchem man die Welt des ­Kaffeeanbaus auch visuell er­leben kann, verdeutlicht. ­Schauen Sie beim nächsten Shoppingtrip vorbei!