Tafelkuratorin gibt Einblicke: Naschen erfordert alle fünf Sinne

Die Schokoladenexpertin lädt mit den speziellen Tafeln zum Entdecken der Schokolade ein!

Die Tafelkuratorin gibt Einblick zur Verkostung. Worauf muss beim Verkosten geachtet werden?



Carina Hartl: Das elegante Farbspektrum und die delikate Form sollten bewundert werden. Der Farbton kann Überraschungen bereithalten, hellbraun muss tatsächlich keine Milchschokolade sein, und fast schwarze Tafeln sind mit gewisser Sicherheit ein Zeichen von minderer Qualität. Mit kühlen Fingern kann die Oberfläche ertastet werden. Nun beginnt der olfaktorische Part. Entgegentretende florale, fruchtige oder herbe Aromen können wahrgenommen werden. Der Geruchssinn ist ein wesentlicher Beitrag in der Tafelfreude. Und dann ist der Moment gekommen, wo die Geschmackssinne auf eine Reise gehen. Ablenkungen aller Art sollten vermieden werden. Einmal auf der Zunge gelegen, muss die Kakaobutter durch die Körperwärme schmelzen können, erst dann gibt die Schokolade ihre Aromen preis. Diese reichen von saftigen Rosinen bis hin zu zarter Muskatnuss. Das Schöne: Je öfter geübt und je vielfältiger die Hersteller und Ursprünge der Bohnen, umso höher die Lernbegeisterung & Freude.

Eine Box voller Aromen: Schokoladenpost von der Tafelkuratorin

Schokolade als Genussmittel und nicht bloß als Süßigkeit betrachten -dafür setzt sich die Oberösterreicherin Carina Hartl ein. Denn: Handwerklich hergestellte Herkunftsschokolade, also reinsortige Tafeln aus spezifischen Anbaugebieten, weist ebensolche mitreißenden Aromen auf wie sie in Naturwein, Gourmetkäse, Craftbier und Spezialitätenkaffee auftauchen. Jede Tafel hält ihren eigenen Charakter bereit und erzählt von ihrer Herkunft, dem Terroir und Vollendung in der Manufaktur. Wer in die Welt der echten Schokolade eintauchen möchte, ist bei der Tafelkuratorin genau richtig: Sie richtet Schokoladenverkostungen (Tafelrunden) aus, verschickt thematisch aufeinander abgestimmte Sets (Tafelpost) und man hat die Möglichkeit, ausgewählte Schokoladen im Shop zu kaufen.