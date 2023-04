Erdbeertörtchen

Nichts verkündet den Frühling mehr als vollreife, rote, süße und saftige Erdbeeren. Mit den feinen Früchtchen wird die Jause zum Hochgenuss.

Zubereitung

1. Für den Mürbteig alle Zutaten rasch glatt verkneten und dabei nach Bedarf noch kaltes Wasser oder etwas Mehl ergänzen. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen.

2. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Tartelettförmchen mit Öl auspinseln.

3. Den Teig ca. 4 mm dünn auswellen und Kreise (Durchmesser 12-14 cm) ausstechen. In die Förmchen legen und an Boden und Rand gut andrücken. Im Ofen 15-20 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auskühlen lassen, dann vorsichtig aus den Förmchen lösen.

4. Für die Füllung die Erdbeeren abbrausen, putzen und trockentupfen. Nach Belieben ganz lassen, zackig halbieren oder in Stücke und Scheiben schneiden. Das Obers steifschlagen. Den Topfen mit Zitronenabrieb, -saft, Staubzucker und Vanille cremig aufschlagen. Das Schlagobers unterheben und die Creme in die Törtchen füllen. Mit den Erdbeeren belegen und mit den Pistazien bestreuen. Mit Staubzucker bestäuben und nach Belieben mit Erdbeerblüten dekorieren.