Lammcurry mit Linsen

In Kombi mit Curry und Linsen kann Lamm durchaus punkten!

Zubereitung

1. Das Fleisch abwaschen, trockentupfen und in etwa 4 cm große Stücke schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen und im Butterschmalz in einem Topf rundherum scharf ca. 1–2 Minuten anbraten und sofort wieder herausnehmen.

2. Die Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Den Ingwer schälen und sehr fein hacken. Die Knoblauchzehen abziehen und fein würfeln. Die Paradeiser waschen und fein würfeln.

3. Die Zwiebelstreifen, den Ingwer und den Knoblauch im verbliebenen Fett anbraten. Koriander und Paprikapulver kurz mitrösten, dann die Paradeiser hinzufügen und mit dem Fond ablöschen.

4. Ca. 10 Minuten köcheln lassen dann Kokosmilch und Linsen hinzufügen und alles weitere 10 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. In den letzten 3 Minuten das Fleisch wieder hinzufügen.

5. Den Blattspinat verlesen, waschen und hinzufügen. Das Lammcurry mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit den Korianderblättern garnieren und servieren. Nach Belieben die Papadams und das Kokosjoghurt dazu reichen.