Shakshuka mit Lammbällchen

Das israelische Frühstück mit Lammfaschiertem.

Zubereitung

1. Das Faschierte in eine Schüssel geben. Kreuzkümmel in einer Pfanne leicht anrösten und im Mörser grob zerstoßen. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Hälfte davon fein hacken.

2. Diese mit dem Kreuzkümmel zum Fleisch geben, mit Salz und Pfeffer würzen, gut vermischen und zu 20-25 kleinen Bällchen formen. In 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne unter Wenden 3-4 Minuten braten. Herausnehmen und zur Seite stellen.

3. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Im restlichen Öl in der Pfanne anschwitzen. Das Tomatenmark zugeben, kurz mitrösten, dann mit stückigen Paradeiser und 200 ml Wasser auffüllen. Für ca. 15 Minuten köcheln lassen. Paprika in grobe Stücke schneiden und mit den Bällchen in die Sauce geben.

4. Mit einem Löffel kleine Vertiefungen eindrücken, die Eier hinein schlagen und mit Deckel 6-7 Minuten pochieren lassen. Anschließend den Feta darüber bröckeln. Restliche Petersilie grob hacken und mit dem Dill darüberstreuen. Shakshuka aus der Pfanne servieren.