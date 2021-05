Veggie-Grillen leichtgemacht

Wer dieses Jahr gesund und nachhaltig die Grillsaison genießen möchte, der greift zu HERMANN. Die vegetarische Produktlinie von Hermann und Thomas Neuburger aus Oberösterreich setzt auf den ressourcenschonenden und selbstgezüchteten Bio-Kräuterseitling.

Gemeinsam mit Reis, Hühnerei-Eiweiß, Rapsöl und Gewürzen entstehen mittlerweile sechs Bio-Produkte, die für genussvolle und leichte Abwechslung am Teller sorgen. Geschmacksverstärker, Aromen und Co sucht man in den Produkten vergeblich. Nicht nur für Vegetarier*innen, sondern auch für alle, die zwischendurch bewusst auf Fleisch verzichten möchten, ist HERMANN eine willkommene Alternative.

Für die Grillsaison empfiehlt das Vater-Sohn-Duo ganz klassisch die Käsebratwurst oder die Rostbratwürstchen. Etwas raffinierter wird’s mit gegrillten Paprikas, die mit HERMANN Faschiertem gefüllt werden. Für etwas Inspiration am Grill, gibt es hier zwei Rezeptideen für den vegetarischen Grillgenuss:

Käsebratwurst auf Grillgemüse

Kartoffeln vorkochen, halbieren und gemeinsam mit saisonalem Gemüse – aktuell z.B. Spargel und Karotten – am Grill krossbraten. Nebenbei die HERMANN Käsebratwurst grillen, sodass der herzhafte Käse schmilzt. Das Grillgemüse am Teller anrichten und mit fruchtigem Olivenöl, Meersalz und Pfeffer würzen. Mit der gegrillten Käsebratwurst servieren – Mahlzeit!

Gegrillte Paprika gefüllt mit Faschiertem

Für die Füllung Jungzwiebeln und Rosinen klein schneiden, Thymian abrebeln. Das HERMANN Faschierte unter ständigem Rühren braten, bis sich Röstaromen entwickeln. Die Jungzwiebeln, Rosinen und Thymian beigeben, kurz mitrösten und eventuell salzen. Die Mischung in halbierte und entkernte Paprika füllen, dabei etwas andrücken, damit die Fülle gut hält. Vorsichtig auf den heißen Grill geben und kurz warten, bis der Paprika kross angebraten ist.