× Müde? Diese Snacks helfen gegen das Nachmittagstief

Nach dem Mittagessen fallen Sie mal wieder dem sogenannten Suppenkoma zum Opfer? Mit diesen Lebensmitteln werden Sie schnell wieder wach - und das, ganz ohne Kaffee!

Sauer macht nicht nur lustig

Sondern auch wach. Aufgrund des hohen Vitamin C Anteils wirken Früchte wie Zitronen, Grapefruits oder Orangen anregend auf den Körper. Schon ein kleiner Schuss frisch gepresster Zitronensaft im Wasser kann also wahre Wunder wirken. Mutige können es auch mit einem Zitronen-Shot versuchen. Ganz nebenbei stärkt der Muntermacher auch das Immunsystem.

Wunderwaffe Ingwer

Die aus Südostasien stammende Wurzel wirkt nicht nur entzündungshemmend und regt die Verdauung an, sondern macht auch wach. Der Grund: Die Scharfstoffe im Ingwer bringen den Kreislauf in Schwung und kurbeln zudem den Stoffwechsel an.

Tipp: Wenn Sie Ihren Ingwertee mit einem Schuss Zitrone aufpeppen, haben Sie gleich zwei Wachmacher auf einen Schlag.

© Getty ×

Let’s go nuts!

Das beliebte Studentenfutter wird nicht ohne Grund auf der Uni geknabbert. Der hohe Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B und Magnesium in Nüssen steigert die Konzentrationsfähigkeit. Der Fruchtzucker erhöht außerdem die Leistungsfähigkeit. Neben der belebenden Wirkung vertreiben Nüsse übrigens auch Stress.

Kürbiskerne – das heimische Superfood

Kürbiskerne können unserem Gehirn über das Nachmittagstief hinweghelfen, denn sie verbessern die Dopamin-Aufnahme. Dabei handelt es sich um einen Neurotransmitter, welcher wie ein körpereigenes „Aufputschmittel“ wirkt. Außerdem sorgt der große Anteil an Magnesium in den Kernen für einen konstanten Blutzuckerspiegel.

Tipp: Kürbiskerne machen sich auch super in Smoothies. Ansonsten können Sie die kleinen Muntermacher auch ganz einfach in Ihr Mittagessen einbinden, zum Beispiel als Salat-Topping.

© Getty ×

Der gesunde Kaffee: Guarana

Die Guaranapflanze wächst im Regenwald des Amazonas und wird von Einheimischen seit Jahrhunderten als natürlicher Wachmacher genutzt. Guaranasamen machen ebenfalls durch Koffein wach, und liefern dabei sogar mehr davon als Tee oder Kaffee. Durch ihren großen Anteil an Gerbstoffen wird das Koffein langsamer abgegeben und bleibt somit länger im Körper. Die meisten Menschen vertragen Guarana besser als Kaffee, weil es keine Röstprodukte enthält, die den Magen angreifen.