So einfach kochen Sie ein leckeres Fischgericht:

Zubereitung: 50 dag Zanderfilet 60 dag Kartoffeln 2 dag Butter 2 Eigelb 1 dag Kartoffelstärke 1 kg Blattspinat 2 Knoblauzehen 2 dag Schalotten gehackt Salz



Die Hälfte der Kartoffeln in der Schale kochen, schälen, zerdrücken, mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Eigelb und Kartoffelstärke vermengen, die restlichen Kartoffel reiben und mit dem Kartoffelteig mischen,

den aufgetauten Fisch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen, in Mehl wenden und in der Pfanne kurz anbraten, die Kartoffelmasse auf den Fisch geben und bei ca. 180 Grad backen; Spinat waschen blanchieren, gehackte Schalotten in Butter anschwitzen, Spinat dazugeben und mit Salz,Pfeffer und Knoblauch würzen.