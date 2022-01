1,1 Mio. Schüler am 1. Schultag ohne PCR-Test

1,1 Millionen Kinder starten am Montag den Unterricht, PCR-Tests aber erst am 2. Tag.

Wien. Knapp zwei Jahre nach Start der Pandemie sind die Schulen weiter große Tanker – schnell geht offenbar immer noch nichts. Und so startet der Präsenzunterricht am Montag für 1,1 Millionen Kinder zwar mit einem ­lückenlosen Test-Regime, doch müssen sich Eltern, Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zunächst mit den nicht so sicheren Antigen-Tests begnügen. Die PCR-Tests werden erst am Dienstag starten.

Anbieterwechsel. Da das Bildungsministerium in acht Bundesländern den Anbieter wechseln musste, brauche es eben eine ­gewisse Vorlaufzeit. Bildungsminister Martin Polaschek setzt auf mehr Antigen-Tests: „Um das Netz noch engmaschiger zu stricken, wird außertourlich am Dienstag ein zweiter Test durchgeführt“, sagte er am Samstag zu ­ÖSTERREICH. Tatsächlich hat Polaschek ein neues Test-Regime eingeführt:

Wien, NÖ und OÖ gehen mit 2 PCR-Tests voran

Am Montag muss jeder Schüler entweder getestet zur Schule kommen oder in der ersten Schulstunde einen Antigen-Test absolvieren. Am Dienstag gibt es dann weitere Antigen-Tests – und es starten auch die ersten PCR-Tests.

In Wien, NÖ und OÖ werden bereits in der ersten Woche zwei PCR-Tests gemacht – in allen anderen Ländern starten die zwei PCR-Tests allerdings erst in der Woche ab 17. Jänner. Insgesamt sollen dann pro Woche jeweils drei Tests absolviert werden – zwei davon eben als PCR-Tests.

Masken. Immerhin: Polaschek hat in den Schulen auch die Maskenpflicht ausgeweitet. Ab der Oberstufe sind am Montag FFP2-Masken Pflicht – allerdings: Für unter 14-Jährige, also für Unterstufen- sowie Volksschulkinder, reicht ein MNS aus.

Kommt jetzt eine Quarantäne-Lawine?

Trotzdem ist angesichts der Omikron-Variante eine Lawine von Schul-Quarantänen nicht aus­geschlossen. Zwar gelten die gelockerten Omikron-Quarantäne-Regeln – Dreifachgeimpfte bzw. Masken­träger sind keine Kontaktpersonen – auch für die Schulen. Aber: Treten in einer Klasse zwei Corona-Fälle auf, müssen alle ins Distance Learning.