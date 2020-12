Wer darf sich impfen lassen? Welche Nebenwirkungen sind absehbar? Bin ich nach der Impfung mit Sicherheit geschützt? Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten.

Auch Österreich hat dieses Wochenende mit der Covid-19-Impfung begonnen. Die Regierung legt große Hoffnung in die größte Impfaktion des Landes, die Schritt für Schritt wieder Normalität bringen soll. Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht im Impfstart den „Anfang vom Sieg gegen die Pandemie“ und zeigt sich zuversichtlich.Dennoch ist die Impfbereitschaft bei den Österreicher*innen eher niedrig, zu groß ist weiterhin die Verunsicherung bezüglich des neuartigen Impfstoffes.Was steckt also wirklich in der neuen Corona-Impfung? Was muss ich wissen, bevor ich mich impfen lasse? Oe24Plus klärt auf.