106.122 Infektionen an einem Tag: Briten droht Kollaps

Obwohl die Zahlen durch die Decke schießen, will die Regierung abwarten.

Zuerst musste in Spitälern Personal umgeschichtet werden, damit der Betrieb auf den Intensivstationen aufrechterhalten werden kann. Dann traf es die Feuerwehr. Rund zehn Prozent der einsatzbereiten Löschkräfte wurden in London positiv getestet. Jetzt trifft die Omikron-Welle mit voller Wucht die Eisenbahner. Der Zugbetreiber LNER, der Verbindungen an der Ostküste der Insel betreibt, verringerte die Zahl seiner Fahrten. Und die Zahlen werden immer beunruhigender:

Daten. Erstmals wurden an einem einzigen Tag mehr als 100.000 (nämlich exakt 106.122) Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Dennoch schließt Premierminister Boris Johnson eine weitere Verschärfung der Maßnahmen für den größten Landesteil England für die Festtage aus. Die Regierung will abwarten, bis es eine klare Datenlage dazu gibt, ob mit dem starken Anstieg der Infektionen auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt. Experten warnen jedoch, dass es dann zu spät sein könnte.